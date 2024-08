Galerii Ela Tomsoni raamat tutvustab katedraalkirikut läbi 120 aasta

“Kõige huvitavam oli minu jaoks see, et selle kiriku algusest peale, 120 aastat, on siin teeninud kogudust preestrid, kes on olnud isamaalised. Nad kõik on ajanud Eesti asja sõna otseses mõttes, sellepärast et ajad on ju olnud hirmus keerulised,” rääkis juubeliraamatu koostaja, kunagine tele- ja raadioajakirjanik Ela Tomson.