GALERII Kerese mälestusfestival tõi suvepealinna 17 riigi mõttesportlased

Olde avaldas heameelt, et 2020. aastal alustatud mälestusfestival on viie aastaga kasvanud Eesti kõige suuremaks rahvusvaheliseks maleürituseks. Juba teist aastat toetab sündmust rahvusvaheline maleföderatsioon (FIDE), tänu millele on auhinnafond kasvanud märkimisväärseks.

"Pärnusse leiavad tee väga paljud välismängijad, kellest paljud tulevad siia esimest korda, et suvel reisida ja samal ajal malet mängida," rõõmustas peakorraldaja, kelle sõnutsi on aastatega kasvanud kohalike maletajate hulkki. "Mul on väga hea meel, et üks turniirivõit jäi Pärnussegi."