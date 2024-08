Kihnu näitemängu kirjutatud Jüri Ratas jäi esietenduseta

Metsamaa pärimustalu õue koguneb lavastuse "Kodoaknad ei unu" teisele etendusele selline hulk publikut, et vaja on lisapinke ja mõnigi kunstilise elamuse nautleja istub murul oma rõivatüki peal. Kaheksa suve järel tehakse Kihnus taas teatrit ja esietenduse päeval oli mandri ja saare vahel kurseerival Kihnu Virvel reisijakohad ammu välja müüdud, nii et ekspeaminister Jüri Ratas jäi piletita.