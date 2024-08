Pärnumaal on üldhariduskoolides õpilase kohta keskmiselt üheksa ruutmeetrit netopinda, ent maakonna omavalitsuseti on neljakordsed käärid: enim ruumi õpilase kohta on Kihnu (28,2 ruutmeetrit) ja Lääneranna vallas (18,5), kõige vähem ja isegi alla Eesti keskmise aga Pärnu linnas (7,3).