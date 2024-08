Tootsi turbabriketitehase vanad kapid ajendasid Ruth Huimerinda lummavaid fotosid lavastama

Tootsist jäid Huimerinda kauaks kummitama poeetilised, lõputult avarad ruumid, mis mõjusid nagu katedraal, eriti aga rohelised kapid. “Mõtlesin, et seal oleks väga hea teha pilte,” lausub ta. Sai kohapealse inimesega jutule ja selgus, et seal käiaksegi hästi palju pildistamas. “Käisin enne veel valgust vaatamas ja kokku leppimas, see on päris suur asjaajamine,” räägib kunstnik sellest, mis suurele pildistamispäevale eelneb. “Ma panen kõik need ilusad asjad, mida ma armastan ja mis mulle meeldivad, kokku ja selliste kulisside taustale, mis tunduvad ka ägedad. Ja kui oled piisavalt palju seda ägedat kokku ajanud, siis võib sealt midagi tulla, aga ei pruugi. Vähemalt on mingid eeldused olemas.”