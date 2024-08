Kontserti saab nautida rabas ja rannaluitel

Mick Pedajat on muusika saatnud terve elu. Sellel teekonnal on olnud palju põnevaid projekte, milles ta on otsinud tavapäratut muusikalist väljundit. Elu on viinud Pedaja kooli keldrikorruse punkbändist suurtele lavadele ning võrreldes valjuhäälse ja lärmaka algusega on tema muusika aina vaiksemaks muutunud. Ajaks kui Pedaja komponeerima hakkas, oli tal tekkinud huvi ambient’i, akustilise folgi ja maheda elektroonika segu vastu. Mick esineb ja teeb muusikat mitmel moel: nii oma bändi (Aivar Surva, Karl Tammaru, Uku Kübar) kui abikaasa Angeeliaga. Vahepeal on täitunud ka unistus kirjutada filmimuusikat. Pedaja kirjutas auhinnatud heliriba Martti Helde filmile “Skandinaavia vaikus” (2019) ja on sellest ajast peale loonud muusikat mitmele filmile ja sarjale.