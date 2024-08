Vunki külale lisab ka Pärnumaa esindus

Külaliikumise Kodukant Pärnumaa juhatuse liige Tiina Heidemann ütles, et seekord Võrumaal toimuva maapäeva keskne teema on “Vunki küladele”. Esindatud on meie seitsmest omavalitsusest viis: Pärnu linna, Häädemeeste, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja Tori valla külad.