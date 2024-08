Spordiveteranid lähevad medaleid jahtima

MTÜ Pärnumaa Spordiveteranide Koondise juhatuse esimees Jüri Lebedev kinnitas, et Pärnumaa veteransportlased on tublid ja endiselt heas vormis. “2022. aastal Viljandis ja 2023. aastal Märjamaal toimunud suvemängud Pärnumaa koondis üldarvestuses võitis. Loodame, et tänavugi ei jää me tühjade pihkudega,” lausus ta.

Eriti hea meel on Lebedevil selle üle, et aktiivsete veteransportlaste hulk järjest kasvab. Kui mullu pani koondis välja 136 sportlast, siis tänavu on suvemängudest osavõtjaid juba 149 ja kogu maakonnast. “Häädemeeste vallast on koondises 11 sportlast, Lääneranna vallast kaks, Põhja Pärnumaalt tuleb 12 sportlast, Saarde vallast kaheksa, Tori vald on esindatud 20 sportlasega, ülejäänud on Suur-Pärnust,” loetles ta.