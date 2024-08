Nädalast jäi kõlama Akude plahvatused: kas uus normaalsus?

Päästeameti statistika näitab, et probleem kasvab: akuplahvatused ei ole enam haruldased, erandid. Tänavu esimesel poolaastal sai Eestis 40 hoonetulekahju alguse just akust, mis plahvatas kas telefonis, mopeed- ja mänguautos, muruniidukis, päikesepaneelide akupangas või akutrellis, sähkudest rääkimata.

Maju süütavad “pommid” on uus normaalsus, sest vähe on kodusid, kus ühtegi akut ei leidu. 40 on, arvestades kõikide akude hulka Eestis, ju suhteliselt väike number, kuid 40 hoonet, mis päästjate sekkumiseta võinuks maha põleda, teeb mitme küla jagu kodusid.