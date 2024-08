Pärnus lõi pikne elumajja

Tuleb välja, et ilmataat oli seal kandis suuremal lammutusretkel: naabermajas elav Kerli rääkis, et tal lõi välk köögilampidesse. Majal on aga piksekaitse, mis kohe voolu välja lõi. "Läksime õue kilbi juurde ja nägin, et naabril tuleb majast suitsu. Üpris kohe oli ka pääste kohal," kirjeldas ta.