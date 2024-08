Lained väntsutasid viimast korda kahe silla vahet ujunuid

Viimane ei ole tänavune kahe silla ujumisretk mitte selle tõttu, et seda enam ei korraldataks, vaid järgmisel aastal on põhjust nimetada üritus juba kolme silla ujumisretkeks.

Talisuplejate ja avaveeujumise huvilistele mõeldud retke üks korraldajatest Tõnu Kütt arvas, et osavõtt mõneti märgilisest retkest olnuks arvukam, kui ujutud oleks 20. augustil nagu siiani igal aastal. Paraku tuli sillaehituse tõttu teha muudatusi. Esialgu hõigati välja 17. august, viimasel hetkel ilmnes, et seegi ei sobi, sest siis on kohal juba Pärnu kolmanda autosilla ehitamiseks kaugelt kohale toodud masinad.