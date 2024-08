Magava hiiglase äratamisest Pärnus

Jacob Cohen: Guerilla teater on New Yorgi eksperimentaalsete etenduskunstnike ja muusikute kollektiiv. Esitame ekstaatilisi multimeediume ja improviseeritud grupietendusi New Yorgi tänavatel. Algul oli plaan reisida Pärnusse umbes kümnest kunstnikust koosneva grupiga, kuid eelarvepiirangute ja üldise korralageduse tõttu oli lõplik kunstnike arv kolm: Max, Pompom Pirate ja mina, Jacob Cohen. Me esindame kaootilist kombinatsiooni kõigi meie kolme esitusstiilidest, millest esitasime mitmetasandilise vaatemängu ka Pärnus.