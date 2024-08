Galerii Kodumaakonna spordiveteranid naasid üleriigiliselt jõuproovilt kolmandat korda võitjana

MTÜ Pärnumaa Spordiveteranide Koondise juhatuse esimees Jüri Lebedev muljetas EOK presidendi Urmas Sõõrumaa avatud võistlusi kokku võttes, et võit ei tulnud kergelt ja Tallinna spordiveteranidel oli tõsine nõu pärnumaalased sel aastal troonilt tõugata.

“Esimese päeva lõpuks oli meil Tallinnaga mõlemal kaks alavõitu, kuid kergejõustikus olid nad meist 60 punktiga ees. Teisel päeval tuli meile veel üks alavõit ja kergejõustikus sulas vahe tallinlastega vaid 18 punktini. Mitte just muret tekitav olukord, aga kui võrrelda pealinna ja Pärnumaa kandepinda ja võimalusi, siis põhjust järele mõelda on hulga,” rääkis Lebedev, kelle sõnade järgi oli koondise rõõm pühapäeval sedavõrd suurem, kui punkte kokku lüües selgus, et karikas tuli taas Pärnumaale.