Pärnu Postimehe mälumäng "Lumi küsib"

2. Pärnu poeglaste gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja aretas 1880. aastatel ühe õunasordi. Sordi algpuu kasvas Pärnus Aia 21. Roosi 16/18 majale on paigaldatud infotahvel, et siin elas kuulus õunasordi aretaja. Millist eestikeelset nime kannab tema Pärnus aretatud ja Eestis tänapäevalgi üsna levinud õunasort?

3. Eesti Post andis 11. juulil välja postmargi, mis on pühendatud Pärnumaa piirkonnale, mida esmamainiti 1386. aastal Kyne nime all. Millisele Pärnumaa piirkonnale on see postmark pühendatud?