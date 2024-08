Võtkem kooliaasta vastu avatud meele ja elevusega!

Kuigi mina olen koolijütsi staatusest juba ammu väljas ja juba kolmandat aastat Tallinna ülikooli tudeng, on minugi südamesse pugenud ootusärevus algava kooliaasta ees. Viimane aasta veel ülikoolis ja ongi tehtud. Viimased pingutused. Või siis ikkagi ei peaks ma neid nimetama pingutusteks? Miks mitte? Sest mulle meeldib õppida! Mulle tõesti meeldib, et koolis on mul võimalus iga päev õppida midagi uut, panna ennast proovile huvitavate ülesannete lahendamisel, tutvuda uute inimestega ja oma mugavustsoonist välja tulla.