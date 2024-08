Spordifänni olümpiaseiklused ehk Kuidas Pariisis Ermi tuju üleval hoida ja Kaljulaidile tuul alla teha

"Tal on hea kõva hääl ja tänu sellele jääme kümnevõistlejatele silma," kiitis pärnakas reisikaaslast. "Meid on ikka kaasaelamise eest tänatud, osa mehi on juba tuttavad. Meelise kõige suurem sõber on [äsjane grenadalasest olümpiapronks] Lindon Victor, kes tuli nüüdki teivashüppe ajal meie juurde, andis oma pin’i (märgi, M. P.) ja viskas käppa. Tänas, et talle kaasa elame. Götzises kinkis Meelisele oma võistlustrikoo. Ainus asi, et ta peab veel pisut veel vaeva nägema, et sinna sisse ära mahtuda."