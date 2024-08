ELUST ENESEST Vananemisest. Ausalt ja arukalt

Elule ei tule lisada vaid aastaid, vaid aastatele on tähtis lisada ka elu: nautida iga päeva.

Kõik me vananeme, aga igaüks siiski oma ajal ja isemoodi. Mõni tunneb juba 30selt, et noorus on möödas, ja otsib ilukirurgide meiliaadresse, enamik meist naudib täiel rinnal elu ka pensionärina ja mõni leiab alles kõrges eas armastuse või õige kutsumuse.