LOODUSVAATLUS Kotkakontrollile jäi silma eriline kalakütt

Punavate pihlakakobarate kõrval tundsin huvi, kuidas on läinud toomingatel, mis kandsid kevadel samuti valgeid tugevalõhnalisi õiekobaraid. Ehk olen liikunud kehvades paikades, aga suurt toomingaviljade uputust pole minu silmad tunnistanud pikalt. 15 aasta eest hakkasid aga tumedate viljadega puud ja põõsad silma pea igal nurgal ning nii mõnigi neist rändas suhu hoolimata sellest, et need suu paksuks ajasid.