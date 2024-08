NÄDALAST JÄI KÕLAMA Peame aru. Peame pidu

Sel aastal Paide arvamusfestivalil tabasin end mõttelt, et oot, ka see siin on ju pidu. "Eesti keele seletava sõnaraamatu" järgi on festival "perioodiliselt korraldatav pidulik ülevaatus v. konkurss muusika, filmi, teatri vm. alal; suurpidustus". Arutelud ja vestlused kui suurpidustus!



Pill tuleb pika ilu peale, nõnda tõdeb vanasõna. Tõsi on, et vahel võib lustimine käest minna ja peomälestustesse ilmub piinlik plekk. Ka arutelud võivad käest minna. Ja on läinudki. Sel aastal Paides aga nii ei juhtunud. Isegi mitte suuremate erakondade esimeeste debatil – arvamusfestivali tippsündmusel. Publiku ees olid ilmselgelt endaga rahul keskealised mehed, kes nautisid laval olemist, oma sõnade kõla ja vastaste tögamist. Arutelu juhid panustasid, hoidmaks etendus meelelahutuslik.



Pärnul oma arvamusfestivali pole. On üritatud, kuid midagi perioodiliselt korraldatavat ja pidulikku pole sündinud. Aga on tekkinud kirjandusfestival, mille sisse mahub nii vestlusi kui debatte. Ja see kõik seisab meil siin ees, just täna. Ma julgustan sealt – festival toimub Pärnus Koidula pargis – läbi astuma. Võtke aega, kuulake, mõelge kaasa, asuge keskustellu ja lubage vaimule toitu.