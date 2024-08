Algav Pärnu kirjandusfestival meenutab ka Arvo Valtonit

Tulevikku vaadates loodab ta, et tekib ükskord võimalus luua Brackmanni parki ka algusest peale plaanis olnud tõlkekirjanduse ala ning ala “Kas see on kirjandus?”, mis hõlmaks piiripealseid teemasid meemidest sotsiaalmeedia ja AI-ni.



Mullune Pärnu kirjandusfestival Koidula pargis. Foto: Haide Rannakivi





Kahe festivaliala vahel, kesklinnast Ülejõele kohtuma kirjandusperedega sõidutab rahvast tänavugi luulebuss. Iga kord muudab asukohta öötund kirjaniku kodus, sel aastal on selleks paigaks Ringi 13, kus asus tänavu 120. sünniaastapäeva tähistava Heiti Talviku vanematekodu.



“Mulle tohutult meeldib kaevata, ja kui huvitavad on need lood!” jagas Jantson oma salainfot, kuidas tal õnnestub märgistamata kodudki üles leida. “See on Pärnu kultuurikiht, mis on nii tummine ja paks. Ja see kõik on kusagil olemas.”



Seekord leidis ta õlekõrre ajalookultuuri ajakirjas Tuna ilmunud Kristi Metste artiklist “Pärnu–Pariis–Amsterdam. Hella Talviku kirjad vanematele ja vendadele 1927–1940”, kus on kirjeldatud Heiti ja tema õe Hella vanemate kokkusaamist ning Pärnusse kolimist. 1915. aastal ostsid nad Brackmanni (praegu Ringi) tänavale maja, kus Heiti ema Elfriede Talvik elas kuni surmani.



“Talvikute kodus oli salong, kus käisid Endla teatri näitlejad ja kaunishinged koos, Elfriede mängis klaverit. Aino Kallas on öelnud: “Küll mina tahaksin näha, mis kahe seesuguse inimese lastest saab.” Et kas neist tulevad vaimuhaiged või geeniused?” avaldas Jantson.