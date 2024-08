VASTUKAJA Liiga vana, et valetada

Kaks aastat tagasi palusin temalt hoiuruumi. Ta eraldas meile toa eraldi sissekäiguga vana kutsekooli maja esimesel korrusel. Palm ütles, et ei vastuta sinna paigutatud vara eest ega hakka iga palve peale ust avama. Ma vastasin, et kui meil on võti, vastutame ise. Ta lubas duplikaadi teha. Paar korda tuletasime ennast talle meelde, vastus oli ikka sama: "Teen ja helistan tagasi." See "helistan tagasi" tundub olema tema lemmikfraas. Ühendust ta meiega ei võtnud, telefonile ei vastanud. Sellest, et maja läheb kunagi lammutamisele, lugesin ajalehest. Kui hoovi toodi juba lammutusmasinaid, uksed olid lahti, läksime sinna. Tuba oli tühi. Aknad-uksed olid terved, uks võtmega avatud. Usun, et hinnalisemad asjad varastati, muu kraam viidi prügimäele.