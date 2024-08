Elektritootjad sõlmisid Pärnu linnaga koostööleppe

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik sõnas, et taastuvelektrijaamade arendamisel on oluline leida sünergia, mis aitab luua väärtust kohalikele. "Usume, et koostöös omavalitsustega on võimalik piirkonda ja Põlendmaa tuulepargi ala väärtustada ning arendada kogukonna vajaduste järgi. Olgu see avalike teede katte parandamine või otseliiniga ehk ilma võrgutasuta elektritarbimine kuue kilomeetri kaugusel tööstusparkide rajamiseks. Näeme samasugust huvi oma muude arendusprojektide puhul, kus kohalikud tööstusettevõtted sooviksid rohkem elektrienergiat tarbida, kuid kohalik võrk seda veel kahjuks ei võimalda," selgitas Kaasik.