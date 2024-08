Tom Aloha: Siseturism on nagu püksipissimine, et korraks on hea

Tom Aloha on seisukohal, et kohalikele elanikele tuleb selgitada, et turist on sõber, mitte vaenlane.

Istume Pärnu turismiettevõtjate ühenduse Destination Pärnu asutajaliikme Tom Alohaga suvisel keskpäeval Pärnu jõe ääres temale kuuluva SunCity terrassil. On aru saada, et särasilmne ettevõtja on kimbatuses, kuna suvi pole kujunenud nii edukaks, kui ta lootis. "Muru on ilus roheline, tallajaid on vähe," tõdeb vestluskaaslane.