Taskuhääling Vibulaskja Reena Pärnat: Olümpiapohmelliga võib olla raske toime tulla

Mitu Pariisi mängudel võistelnud vibulaskjat on ühismeedias jaganud, et sportlasi valmistatakse ette olümpiaks, aga mitte keegi ei valmista neid ette selleks, mis pärast seda tuleb. Pärnat tunnistas, et nii-öelda olümpiapohmelliga võib olla päris raske toime tulla.

"Olin enne juba kaks korda seda tundnud. Esimesel korral kestis see päris pikalt, sest olin 18aastane," rääkis Pärnat. "16–17aastaselt olin hakanud uskuma, et võin olümpiale saada ja hakkasin sellest unistama. See tuli mulle päris kähku kätte ja see oli vibulaskmises minu ainus suur unistus: pääseda olümpiale. Kui selle ära tegin, oli tühi tunne: nüüd on see tehtud, mis edasi? Siis veel tundsin, et olümpiamedal on liiga kaugel, et sellest unistada."