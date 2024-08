Video ja galerii JJ-Street tutvustab huvilistele taas tänavatantsustiile

“Laagris õpitakse selliseid tantsustiile nagu hip-hop, house ja popping. Samuti omandatakse teadmisi tänavatantsu ajaloo, muusika ja riietusstiili kohta,” tutvustas Janeli Kunnberg, kes annab Pärnu kõrval Haapsalus ja Tallinnaski hip-hopi ja house‘i treeninguid.





“Hip-hop on nendest ilmselt kõige levinum tantsustiil. Popping on tuntud kui roboti liikumist meenutav tantsustiil, kus liigutustes on kehaosad üksteisest hästi isoleeritud. House stiili võib kirjeldada kui hüplevat ja kerget tantsustiili, vastupidiselt teistele stiilidele on selles liigutuste rõhuasetus üles,” selgitas tantsuõpetaja.



Juulikuises laagris said noored kätt proovida ka DJ puldil lugusid miksides.







Laagrite toimumist toetab Pärnu linn, tantsukool alustas nende korraldamisega eelmisel aastal, ka siis toimus kaks laagrit (aprillis ja augustis). Eesmärk on iga suvi linnalaagritega jätkata. Osalemiseks ei pea olema eelnevat tantsukogemust, need on avatud kõigile huvilistele.



“Laagrite eesmärk on pakkuda noortele suvel võimalust vaba aega sisukalt ja kasulikult ära kasutada, samal ajal midagi uut juurde õppides. Need ongi suunatud pigem kõigile tutvumiseks - mis see tänavatants üldse on ja milliseid erinevaid stiile selles leidub,” rääkis Kunnberg.