Galerii Vanatehnikahuviline: Parem on, kui naine ei tea täpseid numbreid, mis on taastamisele kulunud

Narr oleks ju pakkuda, et äkki seesama päramootoriga üles löödud sõiduvahend see on, aga nii lihtsat asja pole mõtet vist küsida.

Seal on punane valge peal kirjas, et see Škoda 130 on Eesti liiklusregistris ainus omanäoline. Tundub pisut uskumatuna, sest pärast nõukaaja lõppu ja Eesti taasiseseisvumist tekkinud Lääne autode buumi ajal polnud Tšehhi automeistrite toodang sugugi meie teedel ja tänavatel haruldane.