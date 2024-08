Kiri puhkajalt Pärnu oskab üllatada

Tänavune suvi on olnud rikas kultuurisündmuste ja elamuste poolest. Ehkki Euroopa kultuuripealinna tiitel on Tartu käes, ei tähenda see, et suve peaks pelgalt Emajõe kaldal veetma. Tartlaste meelisväljasõidukoht on aastaid olnud Pärnu. Merd ja liivaranda Emajõe Ateenas pole! Kui keha on parajalt pruun ja veeski üksjagu oldud, ihkab hing muud.