Kirjandusfestivali vastukaja Aastaringne kultuurikuurort Pärnu! Kõlab vahvalt?

Mina sattusin osalema huvitavas vestluses, mille teemaks kujunes festivali avamisel Merle Jantsoni öeldud mõte Pärnust kui kultuurikuurordist. Meie väike seltskond, kuhu kuulus kirjandusteadlane, ajakirjanik ja kirjanik Rein Veidemann, leidis, et see on väga hea mõte. Öeldi ka, et lisada tuleks sõna "aastaringne"! Aastaringne kultuurikuurort Pärnu! See kõlab ju lausa vahvalt! Terve Pärnumaa võib sellist sõnumit ausalt ja sisukalt ringlema saata nii Eestimaale kui ka laia maailma. Kui võtta kokku kõik need suuremad ja väiksemad sündmused, mis aasta ringi tervel Pärnumaal kui kuurordipiirkonnas toimuvad, oleks sõna "kuurort" esiletoomine ilmselt Pärnumaa eelis ja eristaks kas või näiteks Tartust.