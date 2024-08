Neitsil on aeg särada.

Jälgi, et sa ei kulutaks oma energiat liiga paljudele tegevustele korraga. Sul pole nii palju jaksu, et seda arutult kulutada. Võta ette üks asi korraga.

Sul on kihk lõbutseda. Tee seda, mille järele tahtmist on. Pead üksnes veenduma, et sa ei kulutaks raha rohkem, kui olid planeerinud.