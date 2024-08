Silvia Paluoja Kuidas teha seadusemägi madalamaks?

Suuniste sellele punktile ladusid vundamenti ka Haanimaa esindajad, kes Haanjamaa mägede vahel „elavad juurte peal” ja on säilitanud põlidsõ keele, sest ainult omas keeles saab mõelda tõelisi mõtteid. Haani „mättalt” vaatas üleriigilisele külade arupidamisele kirjanik Erkki Peetsalu, kes soovis, et „valitsemine sel maal on avatud, hooliv ja rahvast päriselt kaasav nii kohapeal kui seadusemäel”. Ametlikul paberil on punkti sõnastus kandiline ilmselt sellepärast, et adressaadid seda mõistaksid: kaasava ja avatud valitsemise juurutamine kõikides KOVides ja riigisasutustes.