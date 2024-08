SUUR PILDIGALERII Legendaarse jooksusarja üldvõitjad näitasid viimasel etapil võimu

Priit ja Silvia Neeme algatatud legendaarset mõõduvõttu on kolmel viimasel aastal eest vedanud Pärnu Kahe Silla klubi. Peakorraldaja Vahur Mäe vaatas aprillis alanud sarjale tagasi ja tõdes: juubelihooaeg läks igati korda.

Idamaade kalendrist ajendatud ja tänavu draakoniaasta tähe all toimunud sari koosnes üheksast etapist: kolmel korral läbiti nii 1500, 3000 kui 5000 meetrit. Vastavalt Vallikäärus, rannas ja Raeküla metsas.

Aastajooksu vaat et suuremgi roll on mudilasi liikuma utsitada: sellega pandi üheskoos lapsevanematega täkkesse ja põnne, kes said vähemalt kuue osaluskorra eest medali, oli väga palju.