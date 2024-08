Loodusvaatlus Milline tuleb tänavune pohlasaak?

Ootasin üht kuivemat õhtut, et teha üle pika aja tiir mööda oose, metsasihte ja männikuid. Mul pole vahepeal neisse paikadesse eriti asja olnud, sest need pole just kõige elurikkamad alad ning linnuelu on isegi tippajal tagasihoidlik. Küll aga on näiteks kuivematele raiesmikele asja pohlaajal. Liikudes mööda liivaseguseid radu, mille ääres laiusid juba suuresti ära õitsenud kanarbikupuhmad, tõusis ühtäkki hallikarva männikäbide vahelt lendu üks välkuvsiniste tiibadega putukas ja maandus mõni meeter eemal.