Sissetungija saagiks langes hulga esemeid pillist lõhnaõlini

Eile jõudis politseisse avaldus, milles teatatakse, et 18.–21. augustil tungiti Riia maanteel elumajja ja kõrvalhoonesse, kust varastati elektroonikaseadmeid, tööriistu ning kosmeetikat.

"Kahju ja varastatud esemete hulk on veel selgitamisel, küll aga on praeguseks teada, et varastati näiteks televiisoreid, sülearvuti, basskitarr koos võimendiga ja parfüüme," täpsustas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammeleht.