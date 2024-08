Ühisgümnaasium tunnistati Haridustrefil julgeimaks kooliks

Pärnu ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi tõi esile, et koostöös Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudiga lõi kool eelmisel õppeaastal valikkursuse “Maailmamuutjaks hariduse kaudu”. Koostööle ajendas mure õpetajate nappuse pärast ja õpilaste suur huvi just hariduspsühholoogia ja pedagoogika vastu. Nii jõutigi plaanini luua sild gümnaasiumi- ja ülikooliõpingute ja õpetajakoolituse vahele. Valikkursus juhatab noored haridusteaduste maailma, aitab neil paremini mõista tänapäeva haridusmaastikku ja -praktikaid praeguses ja tulevikuühiskonnas. Ühtlasi annab see aimu, kuidas on õpetajal võimalik muutusi juhtides tulevikku kujundada.