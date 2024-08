Pildireportaaž Pärnu kolmanda autosilla kerkimine läbi kaamerasilma

Töömehed on osaühingu INF Infra juhtimisel rassinud mõlemal pool jõge veidi üle aasta, ehitustandril toimuvat on käinud uudistamas tuhanded pärnakad ja kaugemagi kandi rahvas – uue silla rajamisest on kujunenud suursündmus, mille arengul hoitakse silma peal, jagades sellest kaadreid ülejäänud huvilistega.