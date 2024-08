Loodusvaatlus Mänsakut otsides

Paar kilomeetrit sain tatsata rohuseid kraavipervi pidi ja talluda rohtu kunagistel põldude vahelistel taluteedel, kuhu tänapäeval satub inimesi üliharva. Tundus, et juba mitu head nädalat pole neis paikades olnud suvist õiteilu ja pea kogu taimeväli on end sügise lainele häälestanud. Tuulehoogudega pudenes pruuniks tõmbunud taimedelt juba seemneid ja suur osa neist poetati mulle kostiks kummikutesse. Möödunud nädala lõpust saati on kimbutanud vali tuul. Arvata võib, et kümned talvikesed, kes mu jalge eest viimasel hetkel lendu tõusid, ei kuulnud mu lähenemist just tuule tõttu.