Alaealiste roim Tammistes Prokuratuur: kahtlustatavate vahistamine oli hädavajalik

Lääne ringkonnaprokurör Toomas Koitmäe märkis, et Eestis esineb harva raskeid vägivallakuritegusid, mille puhul langeb peamine kahtlus alaealistele. "Kahjuks leidis selline juhtum aset sel nädalavahetusel Pärnumaal," sedastas ta. "Alaealiste puhul tuleb vahistamise vältimatut vajadust alati eriti hoolikalt kaaluda, aga antud juhtumi puhul pole võimalik kellegi surnuks peksmist, selle filmimist ja salvestise sotsiaalmeedias levitamist mitte kuidagi õigustada. Seetõttu, arvestades teo raskust ja erakordset iseloomu, leidis Lääne ringkonnaprokuratuur, et kahtlustatavate vahistamine on hädavajalik."