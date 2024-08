Karmen Koppel Seljakott, mida kergendab mõistmine

Üks keerulisemaid teekondi on õppida edasi elama pärast oma lapse surma. Foto: Shutterstock

Eriti vajalik on anda aega siis, kui kaotusest on puudutatud lapsed. Laste leina nimetatakse teinekord triibuliseks, sest leinavale lapsele on omane rõõmu ja kurbuse vaheldumine. Tuleb muidugi mõista: mida vanema lapsega tegu, seda keerulisemaks võib kaotusega toimetulek osutuda. Teismeea emotsioonide keerises võib nii mõnigi noor tunda tungi ses kaoses alla vanduda.

Leina laineline kulg on omane ühele osale täiskasvanutestki. Seega on igati ootuspärane, kui leinavalu aastate möödudes veel aeg-ajalt üles kerkib. Ei ole õige võrrelda üht leina teisega, aga on mõistetav, et üks keerulisemaid teekondi on õppida edasi elama pärast oma lapse surma.

Sealjuures pean ma silmas ka juba täisikka jõudnud laste vanemaid. Loomulik on, et last soovitakse jätkuvalt meenutada. Samuti tuleb ette suuremat hirmu ja sellest tulenevalt tähelepanelikkust pere ülejäänud laste suhtes. Aju, mis on aastaid ehitanud üles sügavat kiindumust, ei ole nõus kõigest käsu peale hetkega loobuma.



Vahel on tuge lihtsast koosolemisest. Foto: Shutterstock

Kuidas siis olla kõige paremini leinas toeks iseendale või lähedasele? Esimene, milles selgusele jõuda tuleks, on: mida inimene ise kõige enam parajasti vajab? Vahel on see rääkimine, vahel otsitakse oma mõtetele kinnitust. Teinekord soovitakse kuulata samalaadsest kogemusest ja vahel on tuge lihtsast koosolemisest.

Lein on iga inimese sügav isiklik teekond, mida igaüks alustab oma seljakotiga. Aja ja läbitud teega muutub kotike seljas sedavõrd kergemaks, mida enam ollakse leitud mõistmist ja hoolivaid kaasteelisi. Leinaja ei ole teinekord nõus loobuma kaotatu enda elus moel või teisel edasihoidmisest, kuid leinamine muutub kergemaks ja eesootavad päevad kurbuse kõrval rõõmu sisaldavaks, kui toimunud muutus oma edasise elu osana vastu võetakse.