Nädalast jäi kõlama Tagasi kooli!

Hoolimata sellest, et esimene koolikell pole veel paljudes koolides helisenud, on õhus elevust. Kindlasti leidub õpilasi, kes ootavad kooliaastat kannatamatult, teised aga tunnevad kerget ärevust. Üks on aga kindel: keegi ei jää ükskõikseks.

Kuigi suvi on möödas, terendab palju põnevaid seiklusi ja vestlusi klassikaaslastega ja uusi teadmisi-avastusi. Muidugi, see kõik võib veidi hirmutada, eriti kui ees ootavad pingutust nõudvad katsumused ja tundmatud olukorrad. Kuid just need aitavad meil kasvada ja saada tugevamaks.