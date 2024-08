Taskuhääling Mart Kalm: Pärnule on tähtis säilitada kesklinn, elu ei tohiks keerelda ainult ümber Kaubamajaka

Me näeme seda kõikides Eesti linnades. Vaadake, kui õudne on see, mida on teinud Lõunakeskus Tartu kesklinnaga, mis on pooltühi. Vaadake, kuidas Rakvere on lasknud teatud ärimeeste huvides tegutseda. Ringtee ääres on linna kaubamajad ja Rakvere kesklinn on täiesti välja surnud. Niisugune Kaubamajaka tüüpi areng on linnale alati fataalne.

Kui nüüd vana raudteejaama ja raudteevalitsuse villa kandis, mis koopiana on uuesti üles ehitatud, hoiab valmiv sild kahe silla vahel elu, on see väga hea.

Mart Kalmu vaimustavad Pärnu puiesteed. Foto: Mailiis Ollino

2000ndate algul polnud kesklinnas just väga palju eluruume ja ega siin väga palju inimesi elanud. Kas pole nii, et linnasüda toimib ja äridel on mõtet tegutseda, kui siin tõesti on inimesi ja elu keeb?

Väga õige. Selleks ongi vaja kortereid. Kas või seesama teie toimetuse maja (Aida 5 ärikeskus, toim), kus üleval on korterid. Et see ei ole ainult puhas kaubandus.

Kuna Pärnu ikkagi sõjas nii õudselt kannatas, ehitati siia päris palju kortermaju. Mõni neist on ilusam ja osa ikka väga prostad nagu see Pika tänava algus, aga seal on väikekorterid, kus inimesed elavad. Mul on tunne, et siin nagu inimesi on.