Pärnus alustab kooliteed pea kaks klassitäit vähem lapsi

Esimesse klassi astujate lõplik arv saab selgeks 10. septembriks, reedese seisuga on kooliteed alustavaid lapsi 42 võrra vähem kui aasta tagasi. Põhikooliklassi suurus on seaduse järgi kuni 24 õpilast ehk aabitsa saab pea kahe klassi jagu vähem lapsi.

Toetust on õigus saada ka neil pärnakail, kelle laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või kui Pärnumaa nõustamiskomisjon või Pärnu linnavalitsuse haridusosakond on suunanud lapse õppima kooli väljaspool Pärnut. Samuti saab toetust küsida puhul, kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna koolis või teise omavalitsusüksuse koolis, mis on tema elukohale lähim.