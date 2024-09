SUUR PILDIGALERII Tänavune kahe silla jooks võis jääda viimaseks. Korraldaja: Oleme ots otsaga kokkutulekust jäänud väga kaugele

Pärnumaa suurim spordipidu kujunes taas rahvarohkeks: kui nädalavahetuse avasid 545 last, viis ratastoolisõitjat ja rekordarv 250 õhtujooksjat, siis tarkusepäeval sai Pärnu jõe kallastel kümnekilomeetrisel distantsil aja kirja 1166 spordisõpra. Selles eest, et ikka ümmarguse arvu ehk 2000 osalejat kokku saaks, hoolitsesid sadakond ajavõtuta retkelist ja virtuaaljooksjad.

Ehkki kõrvaltvaatajale tundub üle 2000 osalejaga spordipidu suursündmusena, siis peakorraldaja Vahur Mäe sest numbrist üleliia joovastuses polnud. Ta võrdles, et tippaastail osales kahe silla üritustel üle 3700 liikumishuvilise.

Eestvedaja sõnutsi mängis korraldajaile tänavu mäkra tõsiasi, et pühapäevane põhijooks kattus teadmistepäevaga, mis röövis osa jooksusõpru.

“1. september on äärmiselt keerukas aeg, mil sellist sündmust teha, aga meie jooksu- ja liikumisürituste kalender on kord juba selline: oleme alati septembri esimesel pühapäeval oma põhijooksu teinud. Nüüd jäi ikka sadu inimesi tulemata ja midagi rõõmustavat osalejate arvus pole,” analüüsis Mäe ja viitas sellele, et nädala võrra poleks saanud üritust edasi lükata, sest siis toimub pealinnas Eesti suurim rahvaspordisündmus ehk Tallinna maraton.