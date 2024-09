President Karis kooliaasta alguse tervituses: Jäägu õppimine ja õpetamine auasjaks

Samuti on vene keeles õppimine jätnud liiga paljud noored Eesti ühiskonnas umbteele ja lükanud nad sageli võõrasse inforuumi. Armutu statistika näitab selgelt, et nende noorte tuleviku stardipakud pole piltlikult öeldes isegi staadionil.

See on ebaõiglane nende endi ja vale kogu ühiskonna suhtes. Eestikeelsele haridusele ülemineku hirmud on mõistetavad, kuid olen veendunud, et meie õpetajad teevad kõik selleks, et õppijate ainetulemused ei lähe halvemaks, pigem paremaks.

Sel aastal soovis Eesti ülikoolides asuda õpetajaks õppima rohkem noori kui kunagi varem. Usun, et see on märk sellest, et needsamad arutelud on aidanud noortel mõista hariduse ning õpetajate väärtust.

Meie kõigi ülesanne on aidata kaasa, et kui algab õppetöö, saaksid nii noored kui ka õpetajad suunata kogu energia õppimisele. Selleks vajab igaüks toetavat keskkonda kodus ja koolis, eriti need, kes on parasjagu muudatuste keskel.

Jäägu õppimine ja õpetamine auasjaks.

Head uut tarkuse aastaringi!