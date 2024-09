NÄITUS Aara kohviku külastajat tabavad salapäraste naiste pilgud

Näituse kuraatori Reet Marani sõnutsi on kunstnikku alati huvitanud naine kui müsteerium, tema töödes põimuvad maagiline realism ja eksootiline fantaasia. Sirje Okas Ainso jutustavate ja figuratiivsete maalide keskmes on inimfiguurid sümbolistlikul foonil. Tants, teater, elu ja kirg! Väikese Aara kohviku seintele mahtus muidugi vaid murdosa tema loomingust. Näha saab 1990ndatel vihmametsade päästmise aastast inspireeritud mürkrohelistes toonides abstraktsioone, millel vaid ühel pole kujutatud naist. Siin on pandeemia-aastal valminud seeria "Näod 2020" kollaažid kirglike ja salapäraste pilkudega naistest.