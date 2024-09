Galerii Põhja-Pärnumaa vald kinkis Janek Õiglasele omapärase summa raha

Vallavanem ulatas Õiglasele 2528 euro suuruse toetustšeki. Rahasumma tundub veider, justkui leiti see vaba summa valla pangakontolt, kuid tegelikult on neil numbritel tagamõte. Täpselt nii palju kilomeetreid lahutab Vändra staadionit Pariisi olümpiastaadionist. Koit avaldas preemiat üle andes lootust, et see motiveerib nelja aasta pärast toimuvatel Los Angelese mängudel osalema. “Siis oleks summa oluliselt suurem,” naeris ta.