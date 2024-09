Politsei otsib Lääneranna vallas kadunud 55aastast meest

Viimane kontakt Jannoga oli lähedastel teisipäeva hommikul. Nüüd on mehe mobiiltelefon välja lülitatud.

Janno on 180 sentimeetrit pikk ja tugeva kehaehitusega. Tal on ümar nägu, pruunid juuksed ja mitu päeva ajamata habe. Kodunt lahkudes oli Jannol seljas tume pintsak, mille all ta kandis halli dressipluusi. Jalas olid tal sinised teksapüksid.