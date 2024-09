INTERVJUU Paraolümpial pingutanud Laura-Liis Juursalu: Loomulikult olen enda üle uhke!

Kuigi ma ise tunnen, et võistlus läks täiesti nässu, siis lõppude lõpuks, kui lõpusirgele jõuad, sinine vaip on maas ja finiš paistab, meeletu rahvas ja lipud lehvivad, saad loomulikult aru, et oled jõudnud erakordsesse kohta. Siis ei saa sealt teistmoodi mööda minna kui juubeldades ja naeratades – ülivinge kogemus! Ei ole mõtet finišit sellega ära rikkuda, et asjad läksid tegelikult nässu. Mis siis? Tühja sellest!