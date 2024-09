Loodusvaatlus Punavad pihlapuud: linnud ja putukad kugistavad mahlaseid marju

Pea märkamatult on kätte jõudnud taas sügiskuu. Kuigi ööd venivad aina pikemaks, on päevad suviselt soojad ja kui kalendrisse ei piiluks, arvaks, et august jätkab oma teed. Tänaseks juba veidi üle kuu aja on punavad pihlapuud kõrgunud kui majakad keset tuhmi rohelust. Madalamatelt okstelt olen möödaminnes pidevalt noppinud vilja–kaks, mõnikord rohkemgi.