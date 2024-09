Galerii 950 kultuurisõpra tantsis Endla hooaja avatuks

Lilles-Nestori arvates tõestas 40 protsenti kasvanud külastajate arv, et niisugune üritus on siin kandis väga oodatud. “Pidime kahjuks jätma suure hulga huvilisi ukse taha. See iseenesest räägib ilmekalt juba sellest, et Pärnusse on kultuurset, kvaliteetset ja maitsekat meelelahutussündmust väga vaja. Peost sai osa sadu kohalikke kultuurisõpru, kuid oli kaugemalt tulijaidki, seega elavdab selline kvaliteetne meelelahutusprogramm teatri ruumides kenasti ka siseturismi,” arutles ta.

Pärnu linnavolikogu esimees Siim Suursild väisas Endla avapidu teist aastat järjest. “Pärnu on otsinud, kuidas pikendada linna suvehooaega, ja tundub, et Endla teater on lahenduse leidnud!” kinnitas ta. “Tuleb tõdeda, et tegemist on üritusega, mis toob suve lõpetama ja sügist alustama võib-olla natuke nõudlikuma maitsega publiku, ja seda mitte ainult Pärnust. See omakorda loob üritusele erilise atmosfääri.”