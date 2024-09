Lugeja küsib Kas metsaomanik võib seenelise tarastamata metsast välja ajada?

Sildiga tähistatud alale maaomaniku loata metsasaadusi korjama minna ei tohi. Sääraseid silte peab olema aga tihedalt, et igast otsast metsa sisenejad seda märkaksid.

Pärnu Postimehe toimetuse poole pöördus inimene, kes hiljutise ebameeldiva kogemuse pinnalt palus eeskätt erametsa omanikele meelde tuletada, et erametsaski on lubatud seeni ja marju korjata. Nii on, kuid seda mitte nui neljaks.